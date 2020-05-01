«ЭнергосбыТ Плюс» продлил срок акции по списанию пеней за тепло

15:01 | 18.05.2020

В Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» продлили до 30 июня срок действия акции «Весна — тают пени!», в рамках которой клиенты могут на выгодных условиях погасить накопившуюся задолженность. Энергетики ожидают, что в мае этой возможностью воспользуются те, кто выходит на работу после периода самоизоляции. В апреле акция вызвала большой интерес пермяков — в ней уже приняло участие более 17 тысяч клиентов, которым было списано 9,89 млн руб. пеней.



Акция «Весна – тают пени!» проходит в Пермском крае для клиентов ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми, Краснокамске и Чайковском, АО «БСК» в Березниках. В настоящее время в почтовых ящиках пермяков уже находятся квитанции за апрель. Списание пени произойдет, если оплатить ее до конца мая. Осуществить платежи, сверить начисления можно удаленно — на сайтах расчетно-кассовых центров ПАО «Пермэнергосбыт», ОАО «КРЦ-Прикамье» и ВЦ «Инкомус», через мобильные приложения ваших банков. Оплату также можно провести в работающих отделениях банков, Почты России и РКЦ.



«Долгий отопительный сезон с большим количеством температурных минимумов и, как следствие, высоким теплопотреблением, становится для некоторых клиентов причиной формирования долгов. Поэтому именно весной, после завершения подачи тепла, мы даем возможность нашим клиентам погасить накопившуюся задолженность на выгодных условиях, чтобы встретить наступающее лето без обременений», — отмечает Евсей Петров, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

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