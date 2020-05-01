Пермь: новости дня
15:01 | 18.05.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» продлил срок акции по списанию пеней за тепло
Акция «Весна – тают пени!» проходит в Пермском крае для клиентов ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК» в Перми, Краснокамске и Чайковском, АО «БСК» в Березниках. В настоящее время в почтовых ящиках пермяков уже находятся квитанции за апрель. Списание пени произойдет, если оплатить ее до конца мая. Осуществить платежи, сверить начисления можно удаленно — на сайтах расчетно-кассовых центров ПАО «Пермэнергосбыт», ОАО «КРЦ-Прикамье» и ВЦ «Инкомус», через мобильные приложения ваших банков. Оплату также можно провести в работающих отделениях банков, Почты России и РКЦ.
«Долгий отопительный сезон с большим количеством температурных минимумов и, как следствие, высоким теплопотреблением, становится для некоторых клиентов причиной формирования долгов. Поэтому именно весной, после завершения подачи тепла, мы даем возможность нашим клиентам погасить накопившуюся задолженность на выгодных условиях, чтобы встретить наступающее лето без обременений», — отмечает Евсей Петров, руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:50 | 18.05.2020
Первых свердловских призывников отправят на службу 20 мая с учетом ограничительных мер из-за COVID-19
19:36 | 18.05.2020
Ограничительные меры в Свердловской области продлятся до 25 мая
19:20 | 18.05.2020
За период изоляции метро Екатеринбурга потеряло 80% выручки
18:30 | 18.05.2020
Фонд святой Екатерины вручил уральским медикам 100 тысяч масок и 200 тысяч перчаток
18:23 | 18.05.2020
В Перми на улице Новогайвинской снимают старый асфальтобетон
18:19 | 18.05.2020
В Талице будут судить свердловчанина, обвиняемого в краже телефона
17:59 | 18.05.2020
В Свердловской области пропал без вести 51-летний мужчина
17:50 | 18.05.2020
С начала года в Перми снесено уже три аварийных дома
17:37 | 18.05.2020
Число обследованных жителей Свердловской области на коронавирус выросло до 180,7 тысяч
17:25 | 18.05.2020
В Перми продолжается процедура комплектования детских садов
17:23 | 18.05.2020
Из здания горадминистрации Екатеринбурга экстренно госпитализировали одного из работников
17:18 | 18.05.2020
С 20 мая МФЦ Пермского края начнут прием заявлений на «детские» выплаты в связи с коронавирусом
17:06 | 18.05.2020
В камере СИЗО-1 в Екатеринбурге обнаружено тело арестанта
16:58 | 18.05.2020
«Горьковка» выбрала победителей конкурса «Библиотекарь года-2020»
16:49 | 18.05.2020
У сотрудника СИЗО-1 в Екатеринбурге обнаружили коронавирус
16:20 | 18.05.2020
В Реже найдено тело тагильчанки, пропавшей в прошлом году
16:04 | 18.05.2020
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против организаторов игрового зала, стилизованного под «биткоин-клуб»
15:58 | 18.05.2020
В Байкаловском районе назначили нового прокурора
15:54 | 18.05.2020
В Свердловской области полыхал пожар площадью 128 квадратных метров
15:36 | 18.05.2020
В Екатеринбурге закрывается движение по улице Просторной
15:20 | 18.05.2020
Прокуратура добилась принудительной госпитализации свердловчанина с туберкулезом легких
15:01 | 18.05.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» продлил срок акции по списанию пеней за тепло
14:39 | 18.05.2020
В Свердловской области приостановлена деятельность двух павильонов «Шашлыкофф» из-за коронавируса
14:22 | 18.05.2020
18 мая для пермских предпринимателей пройдет прямой эфир по мерам поддержки малого и среднего бизнеса в сфере услуг
14:21 | 18.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге резко упал до 1,2 балла
13:48 | 18.05.2020
Свердловская организация-банкрот выплатила семимиллионный долг работникам после вмешательства прокуратуры
13:17 | 18.05.2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадали пять человек, трое из которых – несовершеннолетние
13:06 | 18.05.2020
Четверть новых заболевших коронавирусом в Прикамье – старше 65 лет