Молодежь приглашают принять участие в проекте по разработке экскурсий по Перми

14:55 | 18.05.2020

Разработать свою экскурсию по городу можно в рамках проекта «Попутчики», который стал в этом году победителем городского конкурса «Вижу. Могу. Делаю». Автор проекта – Дарья Лехтина.



Чтобы стать участником проекта «Попутчики», необходимо до 20 мая зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX2y_JQMtm8P9PyXRUbnh2qALyJ0ebTe60rGimPV21fF0ZMg/viewform. Далее каждый участник до 25 мая получит своё «секретное» задание.



С 26 мая по 26 июня необходимо будет разработать свою экскурсию по Перми, оформить маршрут в формате презентации и отправь на электронную почту: dvorec.molodeji@mail.ru. До 30 июня квалифицированное жюри определит победителей, которым будут вручены призы.



Отметим, проект «Попутчики» – один из победителей конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю». Организатор мероприятия – Дворец молодежи при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. Автор проекта – Дарья Лехтина.

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