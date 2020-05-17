Четверть новых заболевших коронавирусом в Прикамье – старше 65 лет

13:06 | 18.05.2020

Большая часть инфицированных COVID-19, выявленных на 18 мая, болеют без симптомов.



Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 49 новых случаев заражения COVID-19: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 26 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 1073. Ежесуточный прирост больных составил 4,8% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе, коэффициент заражаемости – 1,6.



Из 49 новых инфицированных - 24 мужчины, 25 женщин. Младше 45 лет - 20 человек, 17 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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