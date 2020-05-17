Пермь: новости дня
13:00 | 18.05.2020
В Перми на улице Экскаваторной завершается установка новых бортовых камней
Работы по установке новых бортовых камней на улице Экскаваторной от улицы Архитектора Свиязева до улицы 1-й Андроновской выполнены на 80%. После того, как этот этап работ будет завершен, подрядчик приступит к подготовке основания под тротуары из ПГС и щебня.
Проектом ремонта также предусмотрены фрезерование проезжей части, заездных карманов, съездов, устройство нового асфальтобетонного покрытия в два слоя, обустройство тротуаров со стороны жилых домов, восстановление прилегающих газонов, нанесение дорожной разметки. Общая площадь ремонта составит 6,4 тысячи кв. метров. Завершить комплексное благоустройство улицы Экскаваторной планируется до конца сентября 2020 года.
Также в районе проводится текущий ремонт покрытия большими участками – «картами». Обновлено дорожное покрытие улицы Стахановской на участке от улицы Баумана до шоссе Космонавтов. Здесь провели ремонт горячим асфальтобетоном. Кроме того, подрядные организации восстановили искусственные неровности на улице Баумана вблизи детского сада №284. С такой просьбой ранее обращались жители района. Выполнены работы по укладке верхнего слоя покрытия проезжей части улицы Качалова на участке от шоссе Космонавтов до улицы Мира и на проезде от шоссе Космонавтов, 158 до Пермского тубдиспансера по шоссе Космонавтов, 160. Ранее работы с применением горячего асфальтобетона провели на проезде от улицы Карпинского до улицы Самолетной и на Гамовском тракте. Кроме того, небольшими картами был отремонтирован участок улицы Энергетиков.
Напомним, в Перми уже отремонтирован первый объект по нацпроекту – внутриквартальный проезд по улице Героев Хасана. Дорожные работы активно ведутся во всех районах города. Например, в Дзержинском районе на улице Подлесной от шоссе Космонавтов до улицы Зои Космодемьянской уложен выравнивающий слой асфальтобетона, в Мотовилихе ремонтируют улицу КИМ и переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе. В Ленинском районе по нацпроекту обновляют улицу Петропавловскую на участке от улицы Крисанова до улицы Попова и другие объекты.
Нацпроект, инициированный президентом России Владимиром Путиным, реализуется в Перми с 2017 года. В этом году по нацпроекту будет отремонтировано 14 объектов, площадь дорожного ремонта составит около 191 тысячи кв. метров. В общей сложности в 2020 году в городе вновь будет обновлен 1 млн кв. метров покрытия. Ремонт подразумевает комплексное благоустройство, включающее замену покрытия, обновление тротуаров, новое освещение, озеленение и другие работы. Долгосрочная цель – увеличить показатель доли дорог, отвечающих нормативным требованиям, с нынешних 58% до 85% к 2024 году.
© «Вечерние ведомости»
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