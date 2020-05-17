В Перми потеплеет, а потом похолодает

12:08 | 18.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 15 градусов, переменная облачность. Сегодня, 18 мая, днем в Перми будет 17°C, ночью – 4°C.



Завтра потеплеет до 19°C. В среду, 20 мая, ожидается около 20°C, вероятны дожди и грозы. Четверг и пятница будут дождливыми, столбик термометра не поднимется выше 15°C. В выходные, по предварительным прогнозам, похолодание продолжится.

© «Вечерние ведомости»