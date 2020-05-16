В Прикамье зафиксирован 51 новый случай коронавируса

15:13 | 17.05.2020

На 17 мая за сутки в Пермском крае подтвержден 51 случай COVID-19, всего с начала пандемии в регионе заразились 1024 человека. Ежесуточный прирост – 5,2%.



Выписаны из больниц за минувшие сутки 11 пациентов, лечившихся от коронавируса, всего выздоровели 522 жителя Прикамья.



Из 51 нового случая 20 пациентов имеют симптомы и лечатся в больницах, 29 не имеют симптомов и изолированы дома, два случая зафиксированы посмертно. 49 человек – это 14 мужчин, 34 женщины, один ребенок.



В России за сутки выявлено 9709 случаев коронавирусной инфекции, из них 3855 – в Москве. Общее количество случаев в стране – 281 752.

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