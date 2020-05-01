Оперштаб по борьбе с коронавирусом: уточнены условия работы салонов красоты в Прикамье

21:09 | 15.05.2020

Краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией предложил внести уточнения в указ главы Пермского края, касающиеся тех организаций, которые возобновили свою деятельность с 12 мая. Они связаны с Указом президента России Владимира Путина от 11 мая, а также с учетом новых методических рекомендаций Роспотребнадзора РФ.



В частности, салоны красоты и парикмахерские Прикамья помимо парикмахерских услуг смогут оказывать услуги по маникюру и педикюру. Соответствующими пунктами будет дополнен краевой указ о мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Изменения вступят в силу с момента подписания Указа 18 мая.



Как пояснили в управлении Роспотребнадзора Прикамья, в данный перечень не вошли услуги, связанные с косметическими процедурами и комплексным уходом за кожей лица и шеи, массажем лица, а также другие косметические услуги. Это связано с тем, что в процессе оказания данных услуг мастер и клиент имеют максимально близкий физический контакт с точки зрения распространения коронавирусной инфекции воздушно-капельным путем.



Ранее, 8 мая, по итогам заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу было принято решение о возобновлении деятельности салонов красоты и парикмахерских, организаций, осуществляющих пошив и ремонт одежды и обуви, продажу непродовольственных товаров в торговом зале площадью не более 50 кв. м, с отдельным входом с улицы, торговлю автомобилями, прицепами, мототехникой, а также осуществляющих сервисное обслуживание и ремонт автомобилей и техники, фотоуслуги и изготовление ключей.



В организациях должна быть обеспечена обработка рук посетителей антисептиком, сотрудники должны работать посменно и в средствах индивидуальной защиты (менять их каждые три часа). После каждого посетителя помещения необходимо проветривать и обрабатывать все поверхности дезинфицирующим средством, все одноразовые шапочки, халаты, белье, тапочки должны быть утилизированы.

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