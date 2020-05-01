Пермь: новости дня
18:05 | 15.05.2020
Врачи Пермской краевой детской больницы поддержали акцию «На работу на велосипеде»
В условиях коронавируса она стала актуальнее. Велопрогулки позволяют сокращать количество физических контактов с окружающими, помогают удовлетворять минимальную потребность в ежедневной физической нагрузке, укрепляют здоровье, служат проявлением заботы об экологии. Ездить на велосипеде во время пандемии рекомендует ВОЗ, жители многих городов мира заменили общественный транспорт на велосипед.
«Утренняя поездка на велосипеде — это непередаваемый заряд бодрости. Плотный график работы не всегда позволяет заниматься спортом, так я поддерживаю дневную норму физической активности», — с улыбкой делится Олеся Рахмангулова, врач отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи.
Для повышения мотивации начинающих райдеров поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнеры предоставляют участникам скидки и бонусы. Но, учитывая текущую эпидобстановку в стране, реализация этого пункта отложена до старта сентябрьской акции.
«Всегда, когда есть возможность добраться до работы на велосипеде, не упускаю ее. Это один из эффективных способов укрепления иммунитета, сейчас это важно, как никогда. Вообще я подаю пример своим детям, приобщаю их к здоровому образу жизни», — отметил Виктор Дробаха, врач-рентгенолог.
Напоминаем, что с 11 мая жители Прикамья могут по одному либо с совместно проживающими людьми при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) совершать пешие прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Однако в Пермском крае до сих пор действует режим самоизоляции.
© «Вечерние ведомости»
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