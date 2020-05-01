Врачи Пермской краевой детской больницы поддержали акцию «На работу на велосипеде»

18:05 | 15.05.2020

15 мая врачи Пермской краевой детской больницы присоединились к акции #наработунавелосипеде, для многих из них ездить в клинику на велосипеде – привычное дело. Отметим, уже несколько лет в России проект по развитию велокультуры Let’s bike it! проводит акцию #наработунавелосипеде. Она проходит три раза в год, чтобы показать удобство ежедневных поездок на работу на велосипеде.



В условиях коронавируса она стала актуальнее. Велопрогулки позволяют сокращать количество физических контактов с окружающими, помогают удовлетворять минимальную потребность в ежедневной физической нагрузке, укрепляют здоровье, служат проявлением заботы об экологии. Ездить на велосипеде во время пандемии рекомендует ВОЗ, жители многих городов мира заменили общественный транспорт на велосипед.



«Утренняя поездка на велосипеде — это непередаваемый заряд бодрости. Плотный график работы не всегда позволяет заниматься спортом, так я поддерживаю дневную норму физической активности», — с улыбкой делится Олеся Рахмангулова, врач отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи.



Для повышения мотивации начинающих райдеров поехать на работу на велосипеде впервые, организаторы акции и компании устраивают конкурсы и делают в городе «энергетические точки», партнеры предоставляют участникам скидки и бонусы. Но, учитывая текущую эпидобстановку в стране, реализация этого пункта отложена до старта сентябрьской акции.



«Всегда, когда есть возможность добраться до работы на велосипеде, не упускаю ее. Это один из эффективных способов укрепления иммунитета, сейчас это важно, как никогда. Вообще я подаю пример своим детям, приобщаю их к здоровому образу жизни», — отметил Виктор Дробаха, врач-рентгенолог.



Напоминаем, что с 11 мая жители Прикамья могут по одному либо с совместно проживающими людьми при соблюдении социальной дистанции и использовании средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) совершать пешие прогулки и занятия спортом на открытом воздухе. Однако в Пермском крае до сих пор действует режим самоизоляции.

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