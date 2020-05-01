Пермь: новости дня
17:55 | 15.05.2020
В Перми завершен ремонт двух дворов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Всего в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» в Перми планируется благоустроить 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Ремонт дворов в Свердловском районе начался еще в середине апреля – на придомовой территории по улице Краснова, 32 и 34. Сейчас подрядчик заасфальтировал здесь проезд и тротуар, обустроил парковочные места. Жители дома на Комсомольском проспекте, 51а также получили комплексное благоустройство двора.
Дорожная лаборатория произвела первые вырубки по контролю качества асфальта (керны). Результат будет готов через 2-3 дня. В случае соответствия кернов действующим стандартам будет подписан акт о приемке работ.
Отметим, ремонт дворов по национальному проекту, а также по муниципальным программам идет в разных районах города. Сейчас по нацпроекту ведутся работы в 20 дворах четырех районов города по следующим адресам: Серебрянский проезд, 7, улица Краснова, 32, 34, Комсомольский проспект, 51а, 87, улицы Академика Курчатова, 7, Кояновская, 10, Академика Курчатова, 6, Моторостроителей, 19, 20, Сибирская, 71, 73, 75, Студенческая,18, 20, 28, 30, Академика Веденеева, 13, Александра Щербакова, 46, Вильямса, 4а, 24, 49, Косякова, 5, Лянгасова, 69а, Маршала Толбухина, 1, Молдавская, 18, Пушкина, 23. Кроме того, за счет бюджета города отремонтированы первые дворы в Дзержинском районе – по адресу: улица Рабочая, 3а и 19.
Для получения дополнительной информации пермяки могут обратиться в администрации районов. Узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.
© «Вечерние ведомости»
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