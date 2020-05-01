Режим работы аэропорта «Большое Савино» будет ограничен с 16 мая

14:51 | 15.05.2020

С 16 мая в аэропорту «Большое Савино» будут проводиться работы по реконструкции сопряжения рулежной дорожки с взлетно-посадочной полосой. В связи с этим работа аэропорта будет ограничена.



16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 30, 31 мая и 1 июня с 08:00 до 19:00 (местного времени) аэродром «Большое Савино» будет закрыт для приема и выпуска воздушных судов, кроме вертолетов и поисково-спасательного самолета АН-26. Данные меры связаны с проведением работ по реконструкции сопряжения взлетно-посадочной полосы и рулежной дорожки.



Кроме этого, до 31 мая продлевается регламент работы аэропорта с 08:00 до 20:00 местного времени. Пассажирские рейсы, которые не отменяются в связи с реконструкцией, будут обслуживаться с 19:00 до 08:00.

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