Ежесуточный прирост заболеваемости в Прикамье – 5,7%

13:13 | 15.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 39 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 11 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 921. Ежесуточный прирост больных составил 5,7% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



Из 50 новых инфицированных - 22 мужчины, 28 женщин. Младше 45 лет - 16 человек, 23 человека в возрасте 45-65, 11 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров обозначил, что к росту заболеваемости в регионе приводит несоблюдение жителями санитарно-эпидемиологических норм. «Сейчас важно неукоснительно соблюдать меры безопасности, чтобы не усугубить ситуацию и не допустить новой вспышки заболеваемости. Если такая динамика сохранится, то оперштаб будет рассматривать вопрос об отмене прогулок и занятий спортом для жителей, а также изменений для бизнеса, которые были введены с 12 мая», — рассказал Сергей Никифоров.

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