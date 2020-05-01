Пермь: новости дня
12:43 | 15.05.2020
В Перми начинается приемка отремонтированных тротуаров
Как сообщили в администрации Свердловского района, завершены работы по устройству нового покрытия тротуара, замене бортового камня и газонов на следующих объектах:
- улица Бородинская от улицы Емельяна Ярославского до улицы Лодыгина;
- улица Клары Цеткин от домов №1 и №2 до Комсомольского проспекта;
- улица Седова от улицы Пионерской до улицы Куйбышева;
- улица Куйбышева от дома №128/1 до улицы Василия Васильева.
В ближайшее время все объекты будет принимать комиссия. Если будут выявлены недочеты в ходе проведения ремонта, то подрядчик будет их устранять за свой счет.
Ремонт тротуаров ведется и в других районах Перми. Планируется по разным программам обновить 40 пешеходных дорожек общей площадью более 17,5 тысячи кв. метров. Кроме того, ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагает комплексное обновление улиц, в том числе – обустройство тротуаров.
В центре Перми обустраивают новый участок тротуара по улице Крисанова. Как рассказали в администрации Ленинского района, по просьбам жителей имеющийся тротуар будет продлен – по нечетной стороне на участке от улицы Луначарского до улицы Пушкина обустроят пешеходную дорожку, которой раньше не было. Также начались работы по ремонту тротуара на улице Парковой на участке от улицы Ленина до улицы 2-й Разгуляйской.
В Мотовилихинском районе ведется ремонт тротуаров в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: на улице КИМ и на участке от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана на переходе «Стаханова - Ива», а также в рамках проекта «Малые дела» на улице Анри Барбюса. В частности, ведутся работы по установке бортовых камней и подготовке основания тротуаров.
В Кировском районе продолжаются работы по обустройству тротуара в Бетонном переулке на подходе к медсанчасти №11. Этот объект очень востребован в данном месте, решение о необходимости его ремонта было принято с учетом обращений жителей.
В Орджоникидзевском районе обновляют тротуар по улице Репина вдоль стадиона «Гайва». Ремонтные работы проводятся на участке от улицы Гайвинской до улицы Писарева. В 2019 году стадион был капитально отремонтирован, рядом с ним располагается парк культуры и отдыха им. Чехова. Было принято решение провести работы по ремонту пешеходной дорожки, тем самым сделать подходы к местам массового отдыха и занятий спортом более удобными для жителей района. В ближайшее время начнется ремонт тротуаров на улицах Пулковской, Соликамской на подходе к остановочному пункту «Микрорайон Чапаева». Отремонтируют и тротуары по улицам Генерала Черняховского и Валежной.
Строительство тротуаров в поселке Новые Ляды ведется по улице Трактовой на участке от улицы Чусовской до улицы Коммунистической. Также до 31 июля подрядная организация планирует привести в нормативное состояние пешеходные тротуары по улицам Мира, Транспортной, Чусовской.
© «Вечерние ведомости»
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