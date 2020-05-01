В Пермском крае выявлено еще 50 случаев COVID-19

12:42 | 15.05.2020

На 15 мая за последние сутки в Прикамье подтверждено 50 случаев коронавируса, общее количество заболевших составило 921.



Выписаны 14 пациентов, проходивших лечение от коронавируса, в их числе – две женщины 76 и 78 лет. Всего с начала пандемии вылечились 489 заболевших коронавирусом.



В России за сутки зафиксировано 10598 новых случаев COVID-19, всего их стало 262 843.

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