Пермь: новости дня
12:26 | 15.05.2020
В ночное время в Перми на Компросе будет ограничено движение
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, ограничение необходимо для выполнения работ по устройству кабельной канализации на участке от улицы Ленина до улицы Петропавловской.
С 00:00 до 06:00 16 мая планируется закрытие дорожного движения всех видов автотранспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина по четной стороне.
Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.
© «Вечерние ведомости»
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