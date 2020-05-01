Выходные в Перми будут прохладными

12:23 | 15.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 13 градусов, солнечно. Сегодня, 15 мая, днем в Перми будет 16°C, ночью – 3°C.



Завтра столбик термометра поднимется лишь до 11°C, возможен дождь. В воскресенье, 17 мая, воздух прогреется до 15°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет немногим теплее.

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