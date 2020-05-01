Дмитрий Махонин о паводках: «Мы должны иметь тройной запас прочности в этом направлении»

18:03 | 14.05.2020

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в рамках рабочего выезда посетил деревню Гамы Пермского района. В населенном пункте в зоне подтоплений оказались участки садового товарищества «Усть-Качкинское», где на самоизоляцию остались несколько десятков семей. В выезде приняли участие прокурор края Андрей Юмшанов и начальник ГУ МЧС по Прикамью Андрей Бабинцев.



В ходе выезда Дмитрий Махонин пообщался с местными жителями, осмотрел подтопленную территорию СНТ и автомобили, на которых осуществляется эвакуация пострадавших. Как рассказал глава Пермского муниципального района Александр Кузнецов, 9 мая в связи со сбросом воды на Камской ГЭС произошел подъем воды в Каме. Сейчас максимальный уровень над дорожным полотном до деревни составляет 90 см, треть придомовых территорий СНТ подтоплено. Большинство жителей эвакуированы, около 44 человек отказались покидать дома. В поселке организовано круглосуточное дежурство спасателей.



«Вопрос синхронизации двух плотин на территории края есть, его нужно решать. При помощи специалистов МЧС был увеличен до максимума сброс воды с Воткинской ГЭС. Это означает, что вода должна сейчас уходить с подтопленных территорий, и люди смогут вернуться к привычной жизни. В этом году очень большой паводок, по сравнению с предыдущими. Мы следим за ситуацией на всех подтопляемых территориях в крае. Будем эти вопросы решать, в том числе необходимо выполнить берегоукрепление в подтопляемых зонах. Дополнительно совместно с МЧС, когда спадет вода, будут выделены потенциально проблемные точки в крае, которые необходимо укрепить. Кроме того, планируем запросить федеральную помощь, чтобы на берегоукрепление было выделено еще больше средств. Мы должны иметь тройной запас прочности в этом направлении. Главное, чтобы, когда вода уйдет, люди не остались со своими проблемами. Соответствующие поручения уже переданы профильным ведомствам. Нужно помочь пострадавшим восстановить свое имущество, чтобы это не было за их счет», – отметил Дмитрий Махонин.



По итогам выезда Дмитрий Махонин провел ВКС в ситуационном центре, главы муниципалитетов и дежурные сотрудники МЧС доложили о текущей ситуации в подтопляемых территориях. В этом году прогнозы неблагоприятного развития паводковой ситуации оправдались. Дополнительный приток воды обусловлен не только сбросами гидроэлектростанций, но и обильным снеготаянием в северной и горно-восточной части края.



В Гайнском районе действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за повышения уровня воды в реке Весляна произошло подтопление участков автодорог, приусадебных участков, жилых и хозяйственных объектов в поселках Усть-Черная, Серебрянка, Пельмин-Бор.



По информации местной администрации, в пострадавших территориях передвижные пункты ведут работу с населением. Специалисты взяли с собой оргтехнику, чтобы зафиксировать данные о людях, понесших ущерб от подтопления, и оперативно направить в минсоцразвития края.



В районе развернуты пункты временного размещения. На сегодня в них находится 64 человека, из которых 19 детей. Еще столько же обращаются в пункты за горячим питанием.



Для граждан, находящихся в ПВР, организовано медицинское обслуживание и трехразовое питание, предоставлены постельные принадлежности и средства индивидуальной защиты. Глава Гайнского муниципального округа Елизавета Шалгинских проводит выездные встречи с гражданами, на которых рассказывает о текущей обстановке в районе и что делать в случае ухудшения ситуации.



Напомним, 11 мая к 08.00 уровень воды в реке Весляна у поселка Усть-Черная достиг отметки 713 см, что на 103 см выше отметки «Опасное явление» и на 45 см больше наивысшей отметки весеннего половодья за весь период наблюдений с 1979 года. К вечеру 11 мая интенсивность роста уровня воды уменьшилась до 3 см.



Вода до сих пор не ушла из Серебрянки, В-Старицы, Оныла, Кебратов.



Как доложили Дмитрию Махонину, в целом по краю в ближайшие сутки возможно сохранение высокого уровня воды в реках Гайнского, Красновишерского и Чердынского районов. К 14 мая ожидается формирование максимального уровня половодья в пойме реки Весляна.



Вместе с тем, отмечена динамика понижения уровня паводковых вод в поселке Усть-Черная, часть территорий освободились от воды в минувшие сутки, а также приусадебные участки Александровском районе и городе Губаха. Ожидается, что в ближайшие дни пик паводка пройдет и вода пойдет на спад.



По итогам совещания глава региона поручил профильным ведомствам и местным администрациям усилить контроль паводковой ситуации в своих территориях, чтобы обезопасить людей и минимизировать масштаб неблагоприятных последствий.

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