В Перми на улицу Ленина возвращаются велосипедные столбики

17:22 | 14.05.2020

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, в мае в Перми вновь началась установка велосипедных столбиков. Ими оборудуют улицу Ленина от Разгуляя до улицы Крисанова.



Велосипедные столбики устанавливаются в нашем городе с 2012 года на весь летний сезон – с мая по октябрь. На зиму столбики демонтируют, чтобы они не мешали уборке снега. В этом году, как и ранее, на улице Ленина будет два вида обособления велосипедной дорожки. На участке от Разгуляя до Комсомольского проспекта велодорожка организована на проезжей части, а на участке от Комсомольского проспекта до улицы Крисанова – на тротуаре.



Количество велосипедистов, которые пользовались велодорожкой на участке улицы Ленина от Разгуляя до Комсомольского проспекта, увеличилось на 31% (в среднем, с 318 до 403 велосипедистов в течение дня). При этом почти на 40% сократилось количество велосипедистов, которые ездят по тротуарам. Две трети велосипедистов пользовались именно оборудованной дорожкой, так как четкое визуальное ограничение велодорожек от автомобильной зоны делает движение по проезжей части безопасным. Кроме того, почти на 60% сократилось количество автомобилей, припаркованных с нарушением Правил дорожного движения.



Велодорожки на тротуаре также доказали свою эффективность. Более чем на 50% увеличилось количество тех, кто использует для движения именно велодорожку, а не пешеходную часть тротуара. Тем самым, велосипедисты стали меньше препятствовать движению пешеходов и наоборот.

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