В Перми временно закрыт опасный дом престарелых

17:06 | 14.05.2020

Судебные приставы краевой столицы приостановили деятельность частного приюта для пожилых, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности «Дома ухода». Заведение находится в нежилом помещении на первом этаже жилой 17-этажки по шоссе Космонавтов, 173а.



Сотрудники прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора в ходе проверки выснили, что помещение, где индивидуальные предприниматели оказывают социальные услуги престарелым и доврачебную помощь больным и пожилым людям, не отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на предпринимателей обязанности устранить выявленные нарушения и ходатайство о применении обеспечительных мер в виде приостановления деятельности «Дома ухода». Так как дальнейшая эксплуатация помещения создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и может повлечь за собой человеческие жертвы, суд удовлетворил требования надзорного органа.



Сейчас деятельность пансионата приостановлена, входные двери опечатаны. Родственники экстренно забрали двенадцать постояльцев, находившихся в «Доме ухода».

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