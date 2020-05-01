В Перми по нацпроекту «Жилье и городская среда» начался ремонт уже в 20 дворах

16:56 | 14.05.2020

В 2020 году в городе по нацпроекту отремонтируют 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом. Работы стартовали еще в середине апреля. Сейчас комплексное благоустройство дворов ведется в Ленинском, Свердловском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. В ближайшее время стартуют работы и в других районах.



В этом году в Пермском крае благоустроят 306 объектов – 206 дворовых и 100 общественных территорий. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Этот вопрос обсудили 13 мая на заседании правительства Пермского края.



Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, задача проекта – комфортные и безопасные дворы и общественные пространства, создание возможностей для досуга, прогулок с детьми, занятий спортом – в шаговой доступности и в достойных условиях.



- Важно не просто благоустроить, но и наполнить объекты жизнью, людьми, разными событиями. Стремимся к тому, чтобы пользу от проекта увидели и почувствовали как можно больше жителей края. Нужно соблюсти сроки по работам этого года и закрыть долги прошлого, – обозначил глава Прикамья.



В Перми в этом году по национальному проекту «Жилье и городская среда» планируется благоустроить 77 дворов, объединяющих 141 многоквартирный дом.



- Пермь с 2017 года участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды», а с 2019 – в нацпроекте «Жилье и городская среда». В среднем, за год в городе комплексно благоустраивается более 100 дворов. Мы заранее проводим заявочную кампанию, в районных администрациях собираются комиссии с участием общественности, все поступившие заявки анализируются. Это позволяет оперативно приступать к реализации намеченных работ, – заявил глава Перми Дмитрий Самойлов.



Уже в середине апреля начали ремонтировать первые дворы по нацпроекту в Свердловском районе. Сейчас ведутся работы в 20 дворах четырех районов города по следующим адресам: Серебрянский проезд, 7, улица Краснова, 32, 34; Комсомольский проспект, 51а, 87; улицы Академика Курчатова, 7, Кояновская, 10, Академика Курчатова, 6, Моторостроителей, 19, 20; Сибирская, 71, 73, 75; Студенческая, 18, 20, 28, 30; Академика Веденеева, 13, Александра Щербакова, 46, Вильямса, 4а, 24, 49, Косякова, 5, Лянгасова, 69а, Маршала Толбухина, 1, Молдавская, 18, Пушкина, 23.



Для получения дополнительной информации пермяки могут обратиться в администрации районов. Узнать адреса дворов, включенных в программу, можно на сайтах территориальных органов.

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