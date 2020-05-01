Треть новых заболевших COVID-19 в Прикамье – жители старше 65 лет

13:08 | 14.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией: 26 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 15 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.



Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 871. Ежесуточный прирост больных составил 5% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.



«В сегодняшней статистике – 42 выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией. Убежден, что, с учетом инкубационного периода, это связано с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период неблагополучной эпидемической ситуации. Так, в период с 26 по 30 апреля средний индекс самоизоляции в Перми составлял 2,4 балла, это значит, что на улицах было много людей. Напоминаю о том, что до сих пор важно соблюдать режим самоизоляции и, по возможности, максимально ограничивать социальные контакты, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, чтобы снизить прирост заболеваемости и сохранить свое здоровье», - Евгений Камкин, заместитель министра здравоохранения Пермского края.



Из 41 нового инфицированного - 12 мужчин, 27 женщин, 2 ребенка (2 девочки). Младше 45 лет - 13 человек, 12 человек в возрасте 45-65, 14 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.



На 14 мая зафиксирован еще один летальный случай, у пациентки посмертно был обнаружен COVID-19. Причина смерти уточняется. Таким образом, в регионе в настоящее время зафиксировано 24 летальных исхода, связанных с COVID-19.

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