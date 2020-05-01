«Камский кабель» протестировал новую систему электронных пропусков

13:03 | 14.05.2020

В апреле предприятие присоединилось к пилотному проекту министерства информационного развития и связи Пермского края по оформлению электронных пропусков для выхода на работу во время режима самоизоляции для тех предприятий, деятельность которых не приостановлена.



«Наше производство является системообразующим и непрерывным. Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудники беспрепятственно имели возможность приезжать на работу. При тестировании системы у нас возник ряд вопросов, которые мы обсуждали с разработчиками. В целом пропуск стало получить намного проще. Система работает без сбоев», — прокомментировал Андрей Ширинкин, начальник службы информационных технологий.



Теперь сотрудники ООО «Камский кабель», также как и других работающих предприятий, могут получить электронное разрешение на следование к месту работы и обратно, подав заявку на портале «Управляем вместе» в простой и удобной форме. После подтверждения полученное разрешение действует 7 календарных дней, потом необходимо подавать новую заявку на разрешение.

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