В Пермском крае сельскую ипотеку получили 82 семьи

12:43 | 14.05.2020

Благодаря государственной поддержке жители Пермского, Косинского, Краснокамского районов, Нытвы, Добрянки и Барды улучшили жилищные условия.



По данным «Россельхозбанка» уже 82 семьи Прикамья получили льготную ипотеку на общую сумму 163,6 млн рублей.



Благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» свои жилищные условия улучшили жители Пермского, Косинского, Краснокамского районов, Нытвы, Добрянки и Барды.



Напомним, 3 марта АО Россельхозбанк заключил соглашение с Министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки в рамках государственной программы КРСТ. На сегодняшний день в перечень уполномоченных кредитных организаций по работе с населением по льготному ипотечному кредитованию на территории края вошли ПАО «Сбербанк» и ПАО «АК БАРС» БАНК.



Получить льготную сельскую ипотеку по ставке не более 3% годовых может любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Кредит предоставляется на срок до 25 лет, величина кредита составит до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%.



Заемщики смогут приобрести земельный участок, расположенный на сельских территориях, и построить на нем жилой дом по договору подряда; построить или завершить строительство жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобрести готовый или строящийся объект недвижимости или объект недвижимости с земельным участком, расположенный на сельских территориях.

© «Вечерние ведомости»