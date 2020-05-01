Пермь: новости дня
12:32 | 14.05.2020
ЕГЭ в Прикамье перенесут на более поздние сроки
«Сложность в том, что Единый госэкзамен необходимо сдавать всем одиннадцатиклассникам страны одновременно, - пояснила Раиса Кассина. – Учитывая, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в каждом регионе разная, нужно ждать более-менее стабильного периода. К этому времени мы должны будем подготовиться: подготовить помещения, определить рассадку в аудиториях, обеспечить всех детей и педагогов масками, антисептиками и прочими мерами предосторожности и многое другое. Глава региона Дмитрий Махонин уже поручил сделать все необходимые расчеты».
Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений.
Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации в ближайшие дни.
Отдельно Раиса Кассина остановилась на обновленном формате проведения ЕГЭ.
«Ребята, которые не планируют по каким-либо причинам поступать в высшие учебные заведения, могут получить аттестат без экзаменов, - рассказала министр. - Если ранее для этого было необходимо сдать обязательные экзамены – русский и базовую математику, то теперь в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года».
Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.
Еще одной важной новостью стало то, что для девятиклассников в этом году Основной государственный экзамен будет отменен полностью. Сдавать его планировали более 29 тысяч ребят. Напомним, ранее было принято решение сдавать ОГЭ только по обязательным предметам – русскому и математике. Сегодня Минпросвещения РФ было принято решение в 2020 году отметить ОГЭ для выпускников 9 классов. Поступление в техникумы и колледжи, как и всегда, будет проходить по конкурсу аттестатов.
В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируют сдавать почти 14 тысяч человек. В связи с переходом на дистанционное обучение, для подготовки к итоговой аттестации минобразования края подготовило видеоуроки, где эксперты ЕГЭ и ОГЭ подробно разбирают задания по предметам. Готовые видеоуроки размещаются на сайте Института развития образования Пермского края – iro.perm.ru. Для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) – fipi.ru – размещены демоверсии экзаменов. В официальных группах «ВКонтакте» Министерства просвещения РФ vk.com/minprosvet и Рособрнадзора vk.com/rosobrnadzor специалисты ФИПИ дают ежедневные онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по каждому предмету. Кроме того, работает горячая линия министерства образования и науки Пермского края – 217 79 31. Специалист министерства ответит на все вопросы родителей и выпускников.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:30 | 14.05.2020
Следователи проверяют Уральский приборостроительный завод после пожаров с аппаратами ИВЛ в Москве и Петербурге
19:16 | 14.05.2020
Марафон «Читай, Екатеринбург!» впервые пройдет в онлайн-формате
18:57 | 14.05.2020
В Свердловской области вылечили «нулевого» пациента с COVID-19
18:21 | 14.05.2020
Прокуратура Свердловской области выявила нарушения при эксплуатации гидротехнических сооружений
18:03 | 14.05.2020
Дмитрий Махонин о паводках: «Мы должны иметь тройной запас прочности в этом направлении»
18:01 | 14.05.2020
Нарушителей режима самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 4,6 млн рублей
17:38 | 14.05.2020
На трассе Челябинск – Екатеринбург движение будет ограничено на полгода
17:33 | 14.05.2020
Власти Прикамья помогли вернуться домой 18 вахтовикам из Нижневартовска
17:22 | 14.05.2020
В Перми на улицу Ленина возвращаются велосипедные столбики
17:20 | 14.05.2020
Главврача ЦГКБ №24 Екатеринбурга привлекли к ответственности за ненадлежащее оказание медицинской помощи 90-летней женщине
17:19 | 14.05.2020
Из-за ремонта сети теплоснабжения на улице Маршала Рыбалко в Перми изменится движение некоторых автобусов
17:06 | 14.05.2020
В Перми временно закрыт опасный дом престарелых
17:05 | 14.05.2020
В Екатеринбурге изменят движение автобусного маршрута №76
16:50 | 14.05.2020
МегаФон предложил геймерам новые фишки
16:48 | 14.05.2020
В Екатеринбурге МВД и ФСБ проверят активистов, посадивших 47 деревьев в парке УрГУПС
16:41 | 14.05.2020
Дальнозоркость
16:23 | 14.05.2020
В Екатеринбурге пропал без вести 61-летний мужчина
16:02 | 14.05.2020
В Нижнем Тагиле руководители компании-застройщика провернули аферу на 32 млн рублей
15:24 | 14.05.2020
В Екатеринбурге задержаны четыре веловора
14:26 | 14.05.2020
В Нижнем Тагиле приставы опечатали кафе из-за работающей там уборщицы
13:45 | 14.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге опустился до 1.2 балла
13:27 | 14.05.2020
В столице Урала заменят 75 километров теплосетей
13:26 | 14.05.2020
В Перми организованы «горячие телефонные линии» по вопросам работы школ и детских садов
13:16 | 14.05.2020
Пермский бизнес-инкубатор начинает проводить онлайн-консультации по мерам поддержки бизнеса
13:08 | 14.05.2020
Треть новых заболевших COVID-19 в Прикамье – жители старше 65 лет
13:05 | 14.05.2020
В Екатеринбурге иномарка сбила подростка, который шел к репетитору
13:03 | 14.05.2020
«Камский кабель» протестировал новую систему электронных пропусков
12:57 | 14.05.2020
Федеральный фонд информирует жителей Пермского края: требования результатов анализов на COVID-19 при оказании медицинской помощи недопустимы
12:54 | 14.05.2020
В Перми завершен ремонт тротуаров на Комсомольском проспекте от улицы Ленина до улицы Екатерининской
12:43 | 14.05.2020
В Пермском крае сельскую ипотеку получили 82 семьи