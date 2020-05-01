ЕГЭ в Прикамье перенесут на более поздние сроки

12:32 | 14.05.2020

Сроки проведения единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в ходе брифинга об окончании учебного года. Такое решение приняло Министерство просвещения РФ, основываясь на рекомендациях органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.



«Сложность в том, что Единый госэкзамен необходимо сдавать всем одиннадцатиклассникам страны одновременно, - пояснила Раиса Кассина. – Учитывая, что ситуация по заболеваемости коронавирусом в каждом регионе разная, нужно ждать более-менее стабильного периода. К этому времени мы должны будем подготовиться: подготовить помещения, определить рассадку в аудиториях, обеспечить всех детей и педагогов масками, антисептиками и прочими мерами предосторожности и многое другое. Глава региона Дмитрий Махонин уже поручил сделать все необходимые расчеты».



Экзаменационная кампания пройдет в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений.



Окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время. Все сроки будут утверждены Правительством Российской Федерации и закреплены на законодательном уровне Государственной Думой Российской Федерации и Советом Федерации в ближайшие дни.



Отдельно Раиса Кассина остановилась на обновленном формате проведения ЕГЭ.



«Ребята, которые не планируют по каким-либо причинам поступать в высшие учебные заведения, могут получить аттестат без экзаменов, - рассказала министр. - Если ранее для этого было необходимо сдать обязательные экзамены – русский и базовую математику, то теперь в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года».



Для остальных категорий выпускников обязательные предметы в рамках ЕГЭ по русскому языку и математике проводить не планируется.



Еще одной важной новостью стало то, что для девятиклассников в этом году Основной государственный экзамен будет отменен полностью. Сдавать его планировали более 29 тысяч ребят. Напомним, ранее было принято решение сдавать ОГЭ только по обязательным предметам – русскому и математике. Сегодня Минпросвещения РФ было принято решение в 2020 году отметить ОГЭ для выпускников 9 классов. Поступление в техникумы и колледжи, как и всегда, будет проходить по конкурсу аттестатов.



В этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) планируют сдавать почти 14 тысяч человек. В связи с переходом на дистанционное обучение, для подготовки к итоговой аттестации минобразования края подготовило видеоуроки, где эксперты ЕГЭ и ОГЭ подробно разбирают задания по предметам. Готовые видеоуроки размещаются на сайте Института развития образования Пермского края – iro.perm.ru. Для самостоятельной подготовки к экзаменам на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) – fipi.ru – размещены демоверсии экзаменов. В официальных группах «ВКонтакте» Министерства просвещения РФ vk.com/minprosvet и Рособрнадзора vk.com/rosobrnadzor специалисты ФИПИ дают ежедневные онлайн-консультации о подготовке к ЕГЭ по каждому предмету. Кроме того, работает горячая линия министерства образования и науки Пермского края – 217 79 31. Специалист министерства ответит на все вопросы родителей и выпускников.

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