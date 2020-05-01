«Пермская сетевая компания» обновит теплосеть на улице Федосеева

10:38 | 14.05.2020

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») начала перекладку тепловых сетей в правобережной части города на улице Федосеева в микрорайоне Закамск. Замена теплопроводов ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами.

Энергетикам предстоит провести техническое перевооружение магистрали диаметром 273 мм на участке от ул. Маршала Рыбалко до ул. Закамская. Всего будет проложено 522 метра нового трубопровода, а также восстановлено благоустройство: уложен асфальт, заасфальтированы тротуары, установлены бордюры и восстановлены газоны.

Участок магистрали на улице Федосеева обеспечивает надежную подачу отопления и горячей воды в более чем 70 домов жителей микрорайона Закамск Кировского района Перми. Для производства работ с 12 мая закрыт проезд автотранспорта на участке Маршала Рыбалко-Закамская. Перекладка закончится во второй половине июня.

Подрядные организации уже оградили места проведения работ, оборудовали участки реконструкции информационными щитами и дорожными знаками, которые позволят водителям выбрать оптимальные пути объезда. Обновление теплосетей будет проходить поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.

В 2020 году, в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице, будет заменено около 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.

Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт, и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

© «Вечерние ведомости»