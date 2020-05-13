Пермь: новости дня
18:59 | 13.05.2020
Пермский край получит более 333 млн рублей на выплаты медработникам, работающим с коронавирусом
Отметим, что Пермский край в лидерах по объему поддержки. Больше получили только Москва и Иркутская область. Всего на выплаты медработникам Прикамья, лечащим инфицированных COVID-19, предусмотрено 683 млн руб., в том числе 436,2 млн из федерального бюджета и 246,8 млн из краевого.
Напомним, на прошлой неделе в Пермском крае начались стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций, оказывающих помощь заболевшим коронавирусной инфекцией. В апреле на данные цели было направлено 48,7 млн руб., в том числе 23,3 млн из федерального бюджета и 25,4 млн из краевого.
В министерстве здравоохранения Пермского края напомнили, что размер выплат установлен федеральным правительством в зависимости от занимаемой должности в размере от 20 до 100% (в аналогичных размерах предусмотрены за счет средств региона) среднемесячного дохода от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года по Пермскому краю, размер которого, по данным Федеральной службы государственной статистики, составил 31 811 руб.
Стимулирующие выплаты работникам медицинских организаций будут осуществляться за период с 11 марта и предварительно по 30 июня.
С 5 мая по поручению главы региона Дмитрия Махонина начат прием обращений медицинских работников по вопросам трудовых отношений. Врачи могут обратиться на телефон «горячей линии» или на специальную почту краевого минсоца – в случае, если главврач снижает зарплату, отправляет в отпуск без содержания, вводит режим неполной занятости.
Единый телефон Управления в сфере содействия занятости: +7(342) 235-11-79, e-mail mvvize@social.permkrai.ru
О стимулирующих выплатах медикам ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Меры поддержки введены с апреля, они будут действовать три месяца. Врачи будут получать по 80 тыс. руб., средний медицинский персонал (фельдшеры и медсестры) по 50 тыс. руб., младший медицинский персонал – по 25 тыс. руб.
Кроме того, по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина дополнительно из краевого бюджета предусмотрен аналогичный размер выплат и расширен перечень персонала, которому устанавливаются выплаты. На эти цели из краевого бюджета будет направлено 246,8 млн руб. Кроме того, за счет средств резервного фонда правительства Пермского края предусмотрены единовременные выплаты. Медики, в случае заражения коронавирусной инфекцией при оказании медпомощи пациентам с этим заболеванием, получат выплату в размере 50 должностных окладов.
Также по решению главы региона врачи, средний и младший медперсонал при оказании первичной медико-санитарной, скорой медицинской помощи, а также специализированной медицинской помощи в стационарных условиях непосредственно гражданам с подтвержденным диагнозом «коронавирус» (либо с подозрением на него) получат из краевого бюджета стимулирующие выплаты.
Эти выплаты к зарплате будут начислены тем, кто оказывает медицинскую помощь пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также обеспечивает наблюдение за пациентами с подозрением на COVID-19 и за теми, кто находится в карантине на дому. Как уточняют в региональном минздраве, также региональные выплаты распространяются на медработников, которые на своем рабочем месте имеют риски заражения коронавирусной инфекцией, – сотрудники приемных и рентгенологических отделений, а также уборщицы, гардеробщицы и другие.
© «Вечерние ведомости»
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