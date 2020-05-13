В Перми проходит акция «Соловьиные вечера»

18:50 | 13.05.2020

Эту акцию по всей стране ежегодно проводит Союз охраны птиц России. Жителям Перми предлагают принять в ней участие.



Впервые акция прошла в Воронеже в мае 1999 года. В 2014 году – уже в 36 городах России: от Калининграда на западе до Томска на востоке, от Санкт-Петербурга на севере до Ростова-на-Дону на юге.



Цель этой акции одновременно и научная – использовать данные о численности соловьёв в нашем городе как индикатор состояния окружающей среды, и пропагандистская – привлечь внимание горожан к проблемам охраны птиц.



- Проводимый учёт соловьев – хороший пример метода «народного мониторинга», то есть постоянного получения научной информации с помощью широких слоёв населения. Соловей является индикатором состояния окружающей среды. Если состояние окружающей среды ухудшается, то соловьи покидают такую обжитую годами территорию. Подобный сигнал может помочь вовремя предпринять нужные шаги к спасению парков, скверов и других зелёных уголков города, - говорят организаторы.



В Перми акцию проводит краевое отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» совместно с экологическим клубом «Эковечеринка», Союзом охраны птиц России, сообществом «Бёрдинг в Перми» и Пермским орнитологическим обществом. Пернатые певцы сейчас активно возвращаются на места гнездований после зимовки. Их слышат на малых реках Перми – Иве, Егошихе, Уинке.



Для участия в акции необходимо совершить простые шаги:



1. Запомнить, как поет соловей. Чаще всего соловья путают с камышовками, которые тоже бывают активны поздно вечером. Можно внимательно несколько раз послушать трек с пением в посте https://vk.com/pkovoop?w=wall-143542656_2936.



2. Выбрать, в каком формате и в какие даты получится присоединиться к акции. Официальными днями учета в 2020 году выбраны 16 и 17 мая. Однако учетные данные принимаются уже сейчас, прием продолжится до конца июня. Пение соловьев можно услышать прямо из окна, не нарушая режим полной самоизоляции. Также можно спланировать маршрут вдоль долин рек, садов и мест, где соловьев слышали прежде.



3. Быть осторожными. Сейчас большинство птиц строят гнезда и сидят на кладках. Перемещаться по тропинкам нужно без шума, стараясь быстрее покинуть место, где птицы беспокоятся, не отпускать собак с поводка.



4. Выходить на учет ближе к заходу солнца. Если вы услышали соловья в зоне застройки, запишите адрес места: названия населенного пункта и улицы, номер здания. Если вы считаете птиц в парке, в лесу и тому подобное, отметьте, в какой части территории вы слышали песню, укажите ориентир (просека, аллея, объект). Кратко опишите место, где поёт соловей: парк, сад у дома, пустырь, прибрежная растительность и другие признаки. По возможности отметьте место на карте.



Для орнитологов большую ценность имеют и такие сведения:



- дата, когда в этом году впервые запел соловей;



- проводится ли благоустройство территории, на которой поют соловьи (асфальтируются ли дорожки в парке, убирали ли прошлой осенью листву в местах пения).



Данные учетов соловьев можно внести самостоятельно через сайт http://luscinia-luscinia.ru/, зарегистрировавшись там, или сообщить региональному координатору Союза охраны птиц России Роману Харину https://vk.com/romankharin. Необходимо указать ФИО наблюдателей, чтобы участники акции могли получить сертификаты.

Подробно о кампании можно узнать на сайте Союза охраны птиц России http://www.rbcu.ru/news/press/36216/, на сайте акции «Соловьиные вечера» https://luscinia-luscinia.ru/, в группе «Соловьиные вечера-2020» https://vk.com/event195127786, в группе «ВКонтакте» Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» https://vk.com/pkovoop?w=wall-143542656_2936#schedule.

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