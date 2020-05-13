Дмитрий Махонин поручил расширить перечень получателей продуктовых наборов

18:37 | 13.05.2020

На заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Пермском крае принято решение об увеличении числа дежурных групп в детских садах и о продлении выдачи продуктовых наборов.



Глава региона Дмитрий Махонин принял решение о продлении поддержки малоимущим семьям с детьми. Ее получат семьи, в которых растут более 45 тысяч детей. Нуждающимся семьям с дошкольниками выдавать продуктовые наборы начали в конце апреля – начале мая сразу за весь месяц. Выдача следующего сухого пайка за текущий месяц планируется уже на следующей неделе. Сейчас муниципалитеты закупают продукты, комплектуют наборы. Всех родителей будут оповещать о месте и времени выдачи.



Дмитрий Махонин предложил распространить меру на дошкольников, посещающих дежурные группы. «Считаю, что мы должны восстановить справедливость и выдать наборы семьям, чьи дети ходили в дежурные группы с самого начала режима самоизоляции – это чуть более 300 детей, – отмечает Дмитрий Махонин. – За питание в детсаду платят родители, а значит, они понесли затраты. Соответственно, мы должны возместить эти затраты за апрель и май».



Сейчас такую поддержку уже получают дети 3-7 лет из малоимущих семей. Она будет продолжена. Из резервного фонда Правительства Пермского края на эти цели выделено более 90 млн руб., из муниципальных бюджетов – порядка 44 млн руб.



Ранее на заседании правительства Пермского края было принято решение о поощрении в виде единовременных выплат воспитателям и учителям, которые качественно работали во время сложной эпидемической обстановки.



Помимо этого принято решение об увеличении числа дежурных групп в детских садах.



Как отметила министр образования Прикамья Раиса Кассина, число претендующих на место в дежурной группе резко увеличилось: «Если в начале апреля в детсады ходило 600 детей, то на середину мая их уже 5 тысяч. В 44 муниципалитетах открыто 443 дежурных группы», – пояснила министр.



Глава региона Дмитрий Махонин обозначил потребность жителей в дополнительных местах в детсадах. «Родители выходят на работу, соответственно, детей необходимо вести в детский сад. Поручаю организовать открытие дополнительных групп в ближайшее время, предусмотреть все меры безопасности в связи с коронавирусом и, самое важное, проинформировать родителей о возможности водить детей в детский сад».



Муниципалитеты сформируют дежурные группы, исходя из заявлений родителей, которым разрешено выйти на работу в период режима самоизоляции. Детсады по-прежнему могут посещать дети тех, кто трудится на непрерывном производстве, в службах жизнеобеспечения, в медицинских учреждениях, полиции и других организациях, разрешенных указом губернатора. Частные детские сады, как и муниципальные, функционируют в режиме дежурных групп. Узнать о возможности посещения дежурной группы можно в местном управлении образования.

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