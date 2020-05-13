Пермь: новости дня
18:29 | 13.05.2020
ВЦИОМ: каждый второй россиянин принял участие в акциях в честь Дня Победы
9 мая каждый второй житель России принял участие хотя бы в одной акции, посвященной празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. К этому выводу пришел ВЦИОМ по результатам всероссийского исследования, посвященного восприятию россиянами празднования Дня победы.
Самым популярным мероприятием, в котором приняли участие 26% респондентов, стал проект «Окна Победы», подразумевающий оформление окон жилых домов рисунками о Победе со словами благодарности.
24% участников опроса зажгли фонарики и свечей в память о погибших и ветеранах, а также вывесили флаги вместе с георгиевскими ленточками в рамках проектов «Свет победы» и «Флаги России. 9 мая». 21% россиян одновременно спели песню «День Победы» после минуты молчания, еще 20% респондентов вышли на балконы с портретами участников ВОВ в честь акции «Бессмертный полк на балконах». Каждый десятый житель России поздравил ветеранов в своих дворах, а 3% из числа опрошенных исполнили заветные желания ветеранов в рамках проекта «Мечты победителей».
Анна Отмахова, координатор акции «Бессмертный полк» в Пермском крае:
«Виртуальный «Бессмертный полк» оказался нисколько не легче реального. Горжусь пермской командой волонтёров, которые выполняли модераторские функции на основной ленте Бессмертного полка дома. Там со всей страны публиковались сообщения из соцсетей с хештегом Бессмертный полк дома. Наша гордость - База данных, сделанная самими людьми, теперь это больше 767 000 историй солдат, которые мы собираем и храним уже 8 лет. Мы до сих пор публикуем истории, их ещё осталось больше сотни».
Также исследование показало, что больше всего жителям России понравилось поздравлять ветеранов во дворах. Эту инициативу отметили 93% опрошенных, 69% из них хотели бы, чтобы акция была продолжена в следующем году. Таким же популярным оказался проект «Мечты победителей», повторить его в следующем году предлагают 62% опрошенных россиян. На третьем по популярности месте – массовое исполнение песни «День Победы», данную акцию позитивно восприняли 90% россиян.
Остальные проекты, приуроченные к 75-летию Победы, предлагают проводить и впредь 61-62% респондентов. В целом, большая часть опрошенных согласилась с тем, что праздничные мероприятия, посвященные Дня победы, вызвали в жителях России чувство душевного подъема и ощущение единения народа.
«Этот День Победы стал самым необычным за все время празднования. Короновирус не дал нам выйти на улицы городов, в том числе в колонне Бессмертного полка. Но мы нашли способы почтить память великого народа победителей, Великой Победы. Проведено множество онлайн- акций, я принял участие в акции «Лично о войне», прошла интересная акция «Окна Победы» и множество других», - рассказал зампредседателя Общественной палаты Пермского края Михаил Мухин.
Также жители Пермского края приняли участие в онлайн проектах. Например, 450 тысяч прикамцев посмотрели телемарафон на телеканале «ВЕТТА». 9 мая в Прикамье состоялась премьера документального фильма «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» об Уральском добровольческом корпусе. Почти 3,5 тысячи жителей уже успели его посмотреть. Фильм доступен к просмотру и сейчас (https://www.youtu.be/-daen0u1LmU). Более 3 тысяч человек совершили виртуальный "Маршрут Победы".
«Вот и прошёл самый необычный День Победы в моей жизни. Сколько помню себя - это всегда торжественно, многолюдно. А нынче... Ещё более трогательно, потому что я вижу, как нужен людям этот праздник, ещё более значительно, потому что все понимают, что нельзя, но обязательно НУЖНО. Ведь это День Победы. Это наш праздник, спасибо всем причастным к нему», - поделилась деятель культуры Пермского края Елена Тиунова.
© «Вечерние ведомости»
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