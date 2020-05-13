В июне в расписание пермского аэропорта вернутся рейсы «Победы»

18:01 | 13.05.2020

Авиакомпания «Победа» возобновит полеты в начале июня. Напомним, перевозчик отменил рейсы с 1 апреля до конца мая из-за пандемии коронавируса.



Возвращение «Победы» в полетную программу пермского аэропорта планируется со 2 июня. Пермяки смогут улететь лоукостером в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Так, рейс во Внуково будет отправляться по будням в 6.10.

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