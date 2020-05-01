Пермь: новости дня
14:28 | 13.05.2020
За два месяца операторы колл-центра по коронавирусу помогли 52,5 тысячи жителей
Среднее количество звонков на общую «горячую линию» по вопросам коронавируса за первые 1,5 месяца работы составило порядка 1 тыс. в день. Сейчас количество звонков составляет порядка 700 звонков в день при ежедневном проценте обработки звонков на уровне 99-100%. Среднее время разговора составляет 3 мин 30 сек.
Чаще всего жители задают следующие вопросы:
- Каковы сроки режима самоизоляции в Пермском крае?
- В каких случаях в период режима самоизоляции жителям Прикамья разрешено выходить из дома?
- Можно ли вызвать врача на дом?
- Где сдать на платной основе анализ на COVID-19?
- Каковы меры профилактики коронавирусной инфекции?
- Можно ли посетить сейчас врачей из государственных и частных поликлиник?
- В каких случаях потребуется цифровой пропуск?
- Можно ли уехать на дачу?
- Как проходит командировка в Пермском крае жителя из другого региона?
Сейчас колл-центр обеспечивает круглосуточный прием обращений жителей Пермского края по всем вопросам, связанным с эпидемией. На вопросы отвечают до 30 операторов в сутки. Телефон горячей линии +7 (342) 258 07 87.
Колл-центр был создан по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). Центр информационного развития Пермского края обеспечивает управленческое и техническое сопровождение колл-центра, в том числе создание информационной системы.
Операторы общей «горячей» линии при ответе на поступающие вопросы пользуются единой базой знаний, где имеются ответы на часто задаваемые вопросы. Ежедневно проводится обучение операторов, также база знаний регулярно пополняется. В случае, если вопрос требует дополнительной консультации, гражданина переводят на телефон ведомства, курирующего этот вопрос.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
17:48 | 13.05.2020
Минздрав Прикамья рассказал о текущей ситуации в больницах, где обнаружены случаи инфицирования COVID-19
17:40 | 13.05.2020
Павел Креков: основной путь передачи коронавирусной инфекции в Свердловской области — семейный
17:20 | 13.05.2020
В Екатеринбурге осудят торговца контрафактными сигаретами
17:14 | 13.05.2020
Павел Креков объяснил, чем был вызван резкий прирост числа заболевших коронавирусом в Свердловской области
16:34 | 13.05.2020
Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области превысило 150 тысяч
16:20 | 13.05.2020
На Среднем Урале похолодает к концу недели
15:49 | 13.05.2020
Школьные выпускные в Свердловской области пройдут в режиме онлайн
15:17 | 13.05.2020
В Свердловской области отменены экзамены ОГЭ, ЕГЭ – под вопросом
14:58 | 13.05.2020
В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, пропавшего 8 марта
14:42 | 13.05.2020
Власти Прикамья закупят лекарства для лечения онкологических заболеваний на 1 млрд рублей
14:36 | 13.05.2020
В Екатеринбурге временно прекращено движение троллейбуса №13
14:13 | 13.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге держится на отметке 1.3 балла
13:49 | 13.05.2020
Пятеро свердловчан предстанут перед судом за незаконную рубку почти на 10 миллионов рублей
13:26 | 13.05.2020
На ежесуточном приросте заболеваемости в Прикамье сказались положительные тесты вахтовиков
13:06 | 13.05.2020
Росздравнадзор приостановил в России обращение аппаратов ИВЛ, произведенных в Екатеринбурге
12:49 | 13.05.2020
В Свердловской области экс-руководитель местного отделения почты России обвиняется в хищении 200 тысяч рублей
12:48 | 13.05.2020
В Перми уложен выравнивающий слой покрытия на улице Подлесной
12:40 | 13.05.2020
В Пермском крае зафиксировано еще 48 случаев COVID-19
12:37 | 13.05.2020
Еще 135 человек на Среднем Урале заразились коронавирусом
12:37 | 13.05.2020
В России подтвердили коронавирус еще у 10 028 человек
12:23 | 13.05.2020
Оперштаб: пострадавшим отраслям бизнеса Пермского края спишут налоги за второй квартал
12:05 | 13.05.2020
Житель Среднего Урала накопил 13 штрафов ГИБДД
11:26 | 13.05.2020
В Березовском механик реабилитационного центра обвиняется в хищении одного миллиона рублей
10:56 | 13.05.2020
В Екатеринбурге начинается сезон фонтанов
10:29 | 13.05.2020
В Екатеринбурге застройщики закупили средства защиты для сотрудников скорой помощи
09:53 | 13.05.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам переходить на электронный документооборот
09:52 | 13.05.2020
В Екатеринбурге организатор концерта заплатил штраф из-за отказа вернуть деньги за билеты
09:15 | 13.05.2020
В Серове из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки