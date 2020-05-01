За два месяца операторы колл-центра по коронавирусу помогли 52,5 тысячи жителей

14:28 | 13.05.2020

Два месяца назад была создана общая «горячая» линия по вопросам коронавируса.



Среднее количество звонков на общую «горячую линию» по вопросам коронавируса за первые 1,5 месяца работы составило порядка 1 тыс. в день. Сейчас количество звонков составляет порядка 700 звонков в день при ежедневном проценте обработки звонков на уровне 99-100%. Среднее время разговора составляет 3 мин 30 сек.



Чаще всего жители задают следующие вопросы:



- Каковы сроки режима самоизоляции в Пермском крае?

- В каких случаях в период режима самоизоляции жителям Прикамья разрешено выходить из дома?

- Можно ли вызвать врача на дом?

- Где сдать на платной основе анализ на COVID-19?

- Каковы меры профилактики коронавирусной инфекции?

- Можно ли посетить сейчас врачей из государственных и частных поликлиник?

- В каких случаях потребуется цифровой пропуск?

- Можно ли уехать на дачу?

- Как проходит командировка в Пермском крае жителя из другого региона?



Сейчас колл-центр обеспечивает круглосуточный прием обращений жителей Пермского края по всем вопросам, связанным с эпидемией. На вопросы отвечают до 30 операторов в сутки. Телефон горячей линии +7 (342) 258 07 87.



Колл-центр был создан по поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). Центр информационного развития Пермского края обеспечивает управленческое и техническое сопровождение колл-центра, в том числе создание информационной системы.



Операторы общей «горячей» линии при ответе на поступающие вопросы пользуются единой базой знаний, где имеются ответы на часто задаваемые вопросы. Ежедневно проводится обучение операторов, также база знаний регулярно пополняется. В случае, если вопрос требует дополнительной консультации, гражданина переводят на телефон ведомства, курирующего этот вопрос.

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