На ежесуточном приросте заболеваемости в Прикамье сказались положительные тесты вахтовиков

13:26 | 13.05.2020

Роспотребнадзор опубликовал данные по исследованиям на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 23 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 25 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.



Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 829. Как поясняют в краевом минздраве, ежесуточный прирост больных составил 6,15%. Однако на этом показателе сказалось выявление случаев инфицирования у вахтовиков, доставленных из Якутии. Все прибывшие были незамедлительно изолированы и не контактировали с окружающими, то есть не могли заразить других. Без вахтовиков ежесуточный прирост инфицированных составляет около 5%. Этот же фактор повлиял на коэффициент распространения коронавируса – на 13 мая он чуть больше единицы.



Из 48 новых инфицированных - 33 мужчины, 14 женщин, 1 ребенок. Младше 45 лет - 28 человек, 13 человек в возрасте 45-65, 6 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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