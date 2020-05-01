В Пермском крае зафиксировано еще 48 случаев COVID-19

12:40 | 13.05.2020

На 13 мая за последние сутки в регионе выявлено 48 случаев коронавируса, всего с начала пандемии заболели 829.



Выздоровели и выписаны 32 пациента – общее количество вылечившихся достигло 445.



В России за сутки подтверждено 10028 случаев коронавирусной инфекции, из них 4703 – в Москве. Общее число заболевших в стране – 242 271.

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