«Пермская сетевая компания» начинает демонтаж изношенных теплосетей в центре Перми

22:14 | 12.05.2020

ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») подготовила к демонтажу более 230 метров изношенных тепломагистралей на улицах Газеты «Звезда» и Полины Осипенко. Специалисты выполнили земляные работы, демонтировали верхние лотки старого канала теплотрассы и удалили ветхую тепловую изоляцию.



Следующим этапом работ станет демонтаж изношенных трубопроводов и строительство канала тепломагистрали. Также продолжается необходимая чистка дренажной системы и колодцев. Это позволит смонтировать новый теплопровод и надежно подавать отопление и горячую воду в дома жителей.



Перекладка тепловых сетей в центральной части города на улицах Газеты «Звезда» и Полины Осипенко ведется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры к отопительному сезону 2020-2021 годов. Работы согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Обновление теплосетей проводится поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта и снизить дискомфорт для горожан.



В 2020 году, в рамках масштабной модернизации тепловых сетей в краевой столице, будет заменено около 10 км магистральных и распределительных тепловых сетей.



Энергетики приносят жителям извинения за временный доставленный дискомфорт и напоминают: от надежной подготовки теплосетей зависит стабильная подача отопления и горячей воды в будущем отопительном сезоне.

© «Вечерние ведомости»