У 20 пермских вахтовиков из Якутии подтвердился коронавирус

17:47 | 12.05.2020

Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова на заседании оперштаба по предотвращению распространения коронавируса. Напомним, 8 мая в Пермь вернулись 86 наших земляков, работающих вахтовым методом в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении.



«Вся группа в средствах индивидуальной защиты была доставлена спецбортом и перевезена в оборудованных автобусах в обсерваторы. Инфицированные вахтовики переведены в медучреждения, остальные остаются в обсерваторе на карантине. Позже им повторно будут проведены тесты», - отметила Оксана Мелехова.



Со всеми вахтовиками поработали психологи.



Напомним, общее число инфицированных в Пермском крае - 781 человек.

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