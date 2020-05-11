На улицах Перми распустились первые цветы

17:31 | 12.05.2020

В городе набирает обороты озеленительная кампания. В этом году клумбы и цветники города украсят более 500 тысяч разных цветов. Скоро на улицах и в скверах начнется высадка деревьев.



В Свердловском районе Перми цветут петуньи белого и красного цвета у Дома офицеров, цветами украшена территория возле монумента «Героям фронта и тыла» и других памятников. Цветники у мемориала «Уральскому добровольческому танковому корпусу» также украсила петуния гибридная красного цвета. Раскрываются тюльпаны на Комсомольской площади и на газонах по улице Революции на участке от улицы Сибирской до улицы Максима Горького. На Комсомольской площади расцвели тюльпаны класса «Триумф» красного (сорт «Ред Ровер») и розового цвета (сорт «Джамбо пинк»).



Цветы радуют пермяков на газоне у монумента «МиГ на взлете», готовят к высадке клумбу на пересечении улиц Ленина и Попова, а также на круговой развязке около «Перми-2». С 13 мая планируется начать высадку цветов на городской эспланаде. Всего этой весной пермяков будут радовать более 500 тысяч цветов



Администрация Свердловского района одной из первых начнет высадку деревьев: с 15 по 25 мая ивы, яблони, клены будут высажены в сквере им. Вагнера, на бульваре по Комсомольскому проспекту от улицы Белинского до улицы Чкалова, в сквере им. Субботина, в сквере Победителей.



В Индустриальном районе на улице 9 Мая от шоссе Космонавтов до улицы Мира подрядная организация приступила к ремонту прилегающих газонов. На них заменяют растительный грунт, а затем посеют траву. Ранее на этом участке улицы заменили бортовые камни, которые будут препятствовать размытию грунта во время дождей и попаданию грязи с придорожных газонов на проезжую часть. Асфальтовое покрытие вдоль бортового камня восстановят в ближайшее время. Газон будет радовать пермяков насыщенной зеленью.



В летний период содержания подрядные организации будут проводить работы по кошению травы на газонах вдоль улично-дорожной сети и на объектах озеленения. Контролировать рост травы в городе необходимо, чтобы не появлялись заросли сорняков вдоль дорог. Работы по кошению продолжатся до конца летнего периода.



Кроме того, в мае приступят к посадке однолетних цветочных культур. В этом году Индустриальный район украсят почти 67 тысяч ярких цветов: петуний, тагетесов, сальвий, цинерарий и бегоний. В этом году тематика цветников будет связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В честь празднования памятной даты на клумбах будут преобладать оттенки триколора и георгиевской ленты. В других районах Перми также продолжается высадка цветов.

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