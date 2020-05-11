Пермь: новости дня
14:38 | 12.05.2020
Пассажирам общественного транспорта Перми будут раздавать защитные маски
Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, за счет бюджета города перевозчиков обеспечат масками в количестве 25 тысяч штук, выдавать маски будут в первую очередь людям, не имеющим средств индивидуальной защиты и находящимся в зоне риска.
Депутаты Пермской городской Думы считают, что принятые меры необходимо усилить.
«Мы не можем рисковать здоровьем граждан, которые вернулись к работе. На мой взгляд, помимо этого должны быть разработаны и другие механизмы работы, связанные с функционированием городского транспорта», – считает первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.
Напомним, что с начала действия режима самоизоляции ведется полная обработка городского транспорта. После каждого рейса во время стоянки на конечной остановке или на подъезде к ней кондукторы протирают поверхности салона специальными дезинфицирующими растворами, после завершения рабочего дня специализированные организации проводят противовирусную обработку подвижного состава на территории автотранспортных предприятий. На это также выделены средства из бюджета города.
На территории Пермского края режим самоизоляции продлен до 25 мая.
© «Вечерние ведомости»
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