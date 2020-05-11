Динамика цен в Перми – под «Народным контролем»

14:35 | 12.05.2020

Общественный контроль является эффективной формой участия граждан, общественных организаций и бизнеса в развитии потребительского рынка, защите прав потребителей через организацию мониторинга качества и доступности товаров и услуг.



В апреле этого года в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль» было поручено в сотрудничестве с территориальными органами Федеральной антимонопольной службы и прокуратуры субъектов Российской Федерации организовать постоянный мониторинг цен на социально значимые товары. Координатором проекта является член Генерального совета партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анна Кувычко, в нашем регионе координатором выступает член Молодежного парламента города Перми Даниил Бахарев.



В Пермском крае активисты ежедневно проводят мониторинг цен на товары первой необходимости, продукты питания, медицинские изделия и препараты. При выявлении фактов завышения цен информация передается в территориальные органы Федеральной антимонопольной службы.



«Мы видим динамику цен за четыре недели, можно сказать, что прирост незначительный. Только на отдельные продукты был отмечен резкий скачок цен: лимон, имбирь, сахар и курица», – отмечает Даниил Бахарев.



Под особый контроль взята динамика цен на лекарства. Жительница микрорайона Садовый рассказала председателю Пермской городской Думы Юрию Уткину, что цена на противовирусный препарат выросла в несколько раз.



«Сегодня проект очень актуальный. Все вместе мы должны проявить активность и сознательность, и если видим нарушение закона – сообщать об этом в компетентные органы», – подчеркнул Юрий Уткин.



«Рост цен может быть обусловлен ситуацией в экономическом секторе, однако и он должен иметь под собой основания. Федеральная антимонопольная служба существует как раз для решения подобного рода вопросов», – отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.



Граждане, столкнувшиеся с дефицитом социально значимых товаров или ростом цен на них, могут обратиться на бесплатную горячую линию «Народного контроля» по телефону 8-800-302-48-24.

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