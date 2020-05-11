Пермская школа №146 запускает проект «Диалог с выпускником»

13:26 | 12.05.2020

В рамках проекта выпускники школы проведут онлайн-встречи, на которых расскажут о выборе профессий и поделятся историями о поступлении в лучшие вузы России. Присоединиться к онлайн-встречам может любой желающий.



Онлайн-встречи в рамках проекта «Диалог с выпускником» будут проходить в прямом эфире на видеохостинге «YouTube», ссылки на трансляции будут выкладываться на странице школы-организатора «ВКонтакте» https://vk.com/school146perm. В рамках онлайн-встреч выпускники поделятся своим опытом поступления в ведущие вузы России, расскажут об особенностях выбранной профессии, а также о возможностях самореализации за рубежом.



Первая онлайн-встреча состоится 12 мая в 19:00. Ее проведет Дарья Мустафина, выпускница 2002 года школы №146, кандидат физико-математических наук, инженер по числовым гидродинамическим и тепловым расчетам, в настоящее время проживает в США. На онлайн-встрече Дарья расскажет о поступлении и обучении в МГТУ им. Баумана, о выборе профессии и поиске работы по специальности, о проведении экспериментов при конструировании оборудования и техники, а также о применении численного моделирования в реальной жизни. Присоединиться к просмотру может любой желающий по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mUqR8MtGnfk&featu=.



Организатор проекта – пермская школа №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики – отмечает, что последующие онлайн-уроки будут посвящены искусственному интеллекту, развитию IT-сферы на пермском рынке. Также в одном из онлайн-уроков цикла выпускники расскажут о профессии финансиста.

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