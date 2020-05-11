С 12 мая места отдыха в Перми открыты для посетителей

13:17 | 12.05.2020

Городские парки и скверы, в том числе набережная реки Камы и эспланада, вновь открыты для прогулок горожан. Перед открытием проведена тщательная обработка мест отдыха с помощью дезинфицирующего средства.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, с 12 мая городские парки возобновляют работу. Жители снова смогут гулять в парке «Счастье есть», саду им. Миндовского, парке им. Чехова и саду им. Свердлова.



В настоящее время завершена дезинфекция этих объектов, также проведена акарицидная обработка их территорий. Другие парки и скверы Перми тоже станут доступны для посетителей.



Кроме того, с 12 мая будет вновь открыт доступ на эспланаду и набережную, предварительно их также обработали дезинфицирующими средствами. Набережная будет доступна для гуляющих и спортсменов. В ограниченном режиме для семей с детьми будет работать комната «Матери и ребенка». Для профилактики распространения коронавирусной инфекции помещение будут обрабатывать 4 раза в день.



Исключение составят детские площадки, они по-прежнему временно будут закрыты для недопущения массового скопления людей.



Напомним, согласно Указу губернатора Пермского края от 08.05.2020 № 60 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», разрешены одиночные прогулки либо прогулки совместно проживающих лиц (за исключением прогулок на детских площадках) в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы, улично-дорожную сеть, предназначенную для движения пешеходов. Ранее глава региона Дмитрий Махонин заявил, что частичное изменение условий самоизоляции с 12 мая является благодарностью пермякам за то, что они уже больше месяца проявляют дисциплину и умение соблюдать основные принципы самоизоляции. Во многом благодаря этому удалось добиться в регионе тех результатов по ситуации с заболеваемостью коронавирусом, которые на сегодня есть. В обязательном порядке продолжают действовать требования социального дистанцирования и масочного режима.

© «Вечерние ведомости»