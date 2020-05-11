В Пермском крае состоится первая онлайн-ярмарка недвижимости

13:13 | 12.05.2020

13-14 мая 11 строительных компаний представят 3 тысяч квартир в новостройках краевой столицы. Участие в онлайн-ярмарке бесплатное, но требует предварительной регистрации: https://territoriya-59.timepad.ru/event/1304786/.



Жители Перми и Пермского края смогут дистанционно сравнить технические характеристики домов, планировочные решения, варианты отделки и стоимость квартир. У участников ярмарки будет возможность задать вопросы экспертам в области недвижимости, проконсультироваться с банком по вопросам ипотеки, а также подать заявку на кредит по госпрограмме ипотечного кредитования со ставкой 6,5%.



«В онлайн-ярмарке участвуют 15 жилых комплексов — это 30 новых домов, при этом в прямом эфире будет возможность пообщаться с самими застройщиками, которые расскажут о преимуществах нового жилья», — говорит соорганизатор «Тест-драйва новостроек», руководитель агентства недвижимости Екатерина Пахомова.



Среди объектов первой пермской онлайн-ярмарки недвижимости будут жилые здания от строительных компаний: ПЗСП, «Сатурн-Р», «Мегаполис», «Горизонт», «Орсо групп», «Талан», «Альфа», «ЖБК-Инвест», «Девелопмент-ЮГ», «Оникс» и «Ост-дизайн».



Часть средств, полученных в результате сделок на ярмарке, будет направлена на благотворительность — в фонд «Территория Семьи» на поддержку семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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