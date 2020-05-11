Пенсионный фонд Прикамья проведет прямую линию

13:09 | 12.05.2020

13 мая управляющий ОПФР по Пермскому краю Станислав Аврончук проведет прямую линию.



С 15.00 до 17.00 по телефону 264-31-01 жители Прикамья смогут задать вопросы по актуальным проблемам пенсионного и социального обеспечения, использования средств маткапитала, получения услуг Пенсионного фонда в условиях эпидемии.

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