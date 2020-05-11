С 12 мая парковки в центре Перми вновь стали платными

12:52 | 12.05.2020

Президент РФ Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней с 12 мая. Поэтому за пользование парковочными местами в будни с 09:00 до 19:00 в центре города будет взиматься плата.



В Пермской дирекции дорожного движения сообщили, что с 12 мая платные парковки, расположенные на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Перми, начинают функционировать в рабочем режиме.



Напомним, режим работы платных парковок: с 09:00 до 19:00 ежедневно, за исключением выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. Стоимость парковки для автомобиля составляет 20 рублей в час, для мопеда или мотоцикла — 10 рублей в час. Оплата производится в течение первых 20 минут парковки.



Автомобилистов просят быть внимательными и не забывать своевременно оплачивать пользование парковками.



Все ранее приобретенные абонементы, действие которых выпало на период с 30 марта по 8 мая 2020 года, будут автоматически продлены.

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