В Прикамье выявлено 28 случаев коронавируса

12:49 | 12.05.2020

На 12 мая за сутки в регионе подтверждено 28 случаев коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших достигло 781.



Выписаны из больниц еще 29 выздоровевших, всего вылечились 413 человек.



В России за сутки зафиксировано 10899 новых случаев COVID-19. Всего их стало 232243.

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