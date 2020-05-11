Неделя в Перми будет прохладной

12:41 | 12.05.2020

Сейчас в столице Прикамья 15 градусов, пасмурно. Сегодня, 12 мая, днем в Перми будет 18-20°C, возможен дождь.



Завтра ожидается около 20°C, вероятны локальные дожди и грозы. В четверг, 14 мая, будет около 10°C, дождь, в ночь на пятницу не исключены заморозки. В пятницу ожидается около 12°C. В выходные, по предварительным прогнозам, немного потеплеет.

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