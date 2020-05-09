С 11 мая в Перми ограничено движение на улице Карпинского

16:18 | 11.05.2020

Масштабная реконструкция на участке от улицы Свиязева до улицы Советской Армии позволит расширить проезжую часть и построить круговую развязку. Подготовительные работы проведены, с 11 мая до 30 октября движение на участке будет осуществляться по двум полосам.



Действующий в городе режим самоизоляции и связанное с ним снижение автомобильного трафика позволяют начинать ремонты дорог раньше запланированных сроков. Реконструкция улицы Карпинского – это масштабный проект, реализация которого была запланирована с 11 мая. Подрядчик начал работы на 10 дней раньше – уже 1 мая.



Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, сначала он выполнил подготовительные работы: обустройство строительного городка и строительной площадки, восстановление разбивки трассы, обследование инженерных сетей совместно с их собственниками, установку временных дорожных знаков, устройство временных дорог и объездов.



С 00:00 11 мая подрядная организация приступила к работам, требующим ограничения движения. С этого момента до 30 октября будет временно ограничено движение всех видов транспорта на участке улицы Карпинского от улицы Свиязева до улицы Советской Армии. Движение будет осуществляться по двум полосам – по одной в каждом направлении.



Подрядчику – ООО «ТехДорГрупп» – поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков. Автомобилистам необходимо планировать пути объезда и заранее выбирать маршрут следования.



Напомним, в результате реконструкции будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой развязки улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской.

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