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16:12 | 11.05.2020

В Пермском крае возобновляют работу МФЦ

Принимать заявителей будут только по предварительной записи.

С 12 мая в Пермском крае возобновят прием посетителей в помещениях многофункциональных центров «Мои Документы». Соответствующее постановление 8 мая подписал глава региона Дмитрий Махонин.

Поскольку на территории Пермского края сохраняется риск распространения коронавирусной инфекции, принимать документы в многофункциональных центрах будут исключительно по предварительной записи и по ограниченному перечню услуг. Так, записаться в МФЦ можно для регистрации сделки купли-продажи недвижимости, снятия обременения с объекта, подачи заявления на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, ликвидации деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, подтверждения или восстановления учетной записи на портале Госуслуг. Полный перечень можно посмотреть на сайте МФЦ. Выдача результатов также будет осуществляться по записи после подтверждения готовности документов.

При этом число действующих окон в филиалах МФЦ Пермского края сократится более чем наполовину. Так, например, в офисе «Центральный-2» на Куйбышева, 9 обслуживать заявителей будут только 15 специалистов. При посещении МФЦ посетителям необходимо иметь медицинскую маску, перчатки, а также собственную ручку для заполнения заявления.

Записаться в многофункциональный центр можно по телефону горячей линии 8 800 550 05 03. Прием заявок начнется с 12 мая. В МФЦ обращают внимание, что сейчас операторы контактного центра ежедневно принимают около 5 тысяч обращений (для сравнения: обычно поступает около 1,5 тысячи звонков), поэтому время ожидания ответа может быть больше, чем обычно.

«Приносим извинения за неудобства и просим пермяков отнестись с пониманием к ситуации. Сегодня очень важно для всех нас позаботиться о здоровье. Как только удастся минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, центры госуслуг начнут работу в обычном режиме», - прокомментировал руководитель краевого МФЦ Леонид Громов.

Пермякам также напоминают, что получить большинство государственных услуг можно удаленно, не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг https://www.gosuslugi.ru. Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

© «Вечерние ведомости»

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