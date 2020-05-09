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16:04 | 11.05.2020

В Пермском крае подтверждено еще десять случаев COVID-19

На 11 мая за последние сутки в Прикамье выявлено 10 новых случаев коронавируса, общее число случаев достигло 753. Ежедневный прирост количества инфицированных –1,3%.

За сутки выздоровел 21 человек, всего с начала пандемии – 384, то есть более половины заболевших.

Из десяти новых случаев заражения шесть пациентов с симптомами болезни проходят лечение в больнице, трое изолированы дома без симптомов, один случай зафиксирован посмертно. Девять пациентов – это три женщины и шесть мужчин, все заразились в Пермском крае.

Причина смерти пациентки, у которой посмертно был обнаружен коронавирус, уточняется. Всего в регионе зафиксировано 22 летальных исхода, связанных с COVID-19.

В России за сутки выявлено 11656 новых случаев коронавируса, всего их стало 221344.

© «Вечерние ведомости»

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