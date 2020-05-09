Пермь: новости дня
15:03 | 10.05.2020
Дмитрий Махонин: «Изменение ограничений – это план доверия жителям»
8 мая оперштаб обсудил этапы выхода из режима самоизоляции и критерии изменения ограничительных мер. Предполагается, что это будет происходить в 3 этапа исходя из эпидемической ситуации в крае.
Глава региона Дмитрий Махонин обозначил, что за последние 2 недели среднесуточный прирост заболевших в крае не превышает 5%, больницы полностью готовы к приему больных, оснащены всем необходимым оборудованием, включая аппараты ИВЛ. Кроме того, аптеки обеспечены необходимым количеством медицинских масок и перчаток.
«В связи с этим считаю возможным пойти с 12 мая на частичное изменение условий самоизоляции. Предлагаю назвать это планом доверия жителям Пермского края. Что это значит? Это значит, что мы благодарим наших земляков за то, что они уже больше месяца проявляют дисциплину и умение соблюдать основные принципы самоизоляции. Во многом благодаря этому нам удалось добиться в регионе тех результатов по ситуации с заболеваемостью коронавирусом, которые на сегодня есть. Поэтому, доверяя людям, мы с 12 мая идем на частичное изменение условий самоизоляции», – подчеркнул глава Прикамья.
По словам курирующего сферу здравоохранения заместителя председателя правительства Сергея Никифорова, исходя из сложившейся ситуации, определены индикаторы, которые позволят переходить на новые этапы изменения ограничений:
- показатель ежедневного прироста инфицированных не более 5%;
- наличие свободного коечного пространства в пределах 70%;
- сохранение интенсивности тестов до 3 тыс. в сутки.
На основании этих индикаторов первые изменения ограничений начнут действовать уже с 11 мая – как стало известно 9 мая, одиночные прогулки и занятия спортом жителям Прикамья будут разрешены уже с понедельника, а с 12 мая свою деятельность возобновят салоны красоты и магазины непродовольственных товаров небольшой площади с отдельным входом. При этом режим самоизоляции пока не отменяется.
Учреждения общепита и крупные торговые центры – это места, где риск заражения наиболее высок, поэтому ограничения на их работу сохранятся до 25 мая. Исходя из того, как будет складываться ситуация в течение 14 после первой корректировки режима самоизоляции, можно будет рассмотреть переход на следующий этап. Срок обусловлен инкубационным периодом коронавируса.
В обязательном порядке на всех этапах останутся требования социального дистанцирования и масочного режима. Переход от одного этапа к другому возможен только при условии строгого контроля и мониторинга ситуации.
«Призываю всех жителей края строго соблюдать все необходимые противоэпидемические меры. Это – обязательное ношение медицинских масок и перчаток во всех общественных местах, соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми, отсутствие скопления большого количества людей в одном месте. Хочу, чтобы все поняли: если мы будем соблюдать эти меры, и нам удастся сохранить нынешнюю тенденцию по заболеваемости в регионе, то к 25 мая считаю возможным вернуться к вопросу о дальнейших изменениях режима. Если мы не будем соблюдать эти элементарные правила, то нас может ждать новый всплеск заболеваемости, и, как следствие, мы вновь будем вынуждены пойти на более жесткие ограничения», – подчеркнул глава региона.
© «Вечерние ведомости»
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