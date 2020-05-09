В Прикамье выявлено восемь случаев коронавируса

15:00 | 10.05.2020

На 10 мая за сутки в Пермском крае зафиксировано 8 новых случаев коронавирусной инфекции, общее количество заболевших с начала пандемии составило 743.



Выздоровели за сутки 9 человек (всего 363), среди выписанных пациентов – две женщины 75 и 78 лет, проходившие лечение в краевой инфекционной больнице.



Из восьми человек, у которых выявлен COVID-19, трое с симптомами лечатся в больнице, пятеро не имеют симптомов и находятся дома. Новые инфицированные – это три женщины, четверо мужчин и один ребенок, все они заразились в Прикамье. Ежедневный прирост новых случаев составляет 1%.



В России за сутки подтверждено 11012 новых случаев коронавируса, из них 5551 – в Москве. Общее количество выявленных случаев в стране достигло 209688.

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