К сервису по оформлению электронных пропусков присоединятся все компании Пермского края

16:46 | 9.05.2020

По указу главы региона Дмитрия Махонина от 6 мая к сервису по оформлению электронных пропусков на период режима самоизоляции будут подключены все учреждения, деятельность которых не приостановлена. Сейчас к проекту уже подключено около 300 организаций, в которых более 11 тысяч сотрудников. Из них пользовались сервисом 6700 человек, в общей сложности через сервис было заказано 13600 пропусков



«Прежде всего, это удобство, оперативность и возможность контролировать выдачу разрешений, делать ее «точечной», ориентируясь на конкретные цели и задачи сотрудников учреждения», - пояснил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков.



Подтверждать принадлежность учреждений к перечню организаций, на которые не распространяется приостановление деятельности и которые могут использовать QR-код или цифровой код, сформированный с использованием портала «Управляем вместе», будут курирующие ведомства.



В других случаях подтверждать принадлежность учреждений к списку будут органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по месту нахождения организации, а в случае ее нахождения вне территории Пермского края – по месту осуществления деятельности в Пермском крае.



Электронный пропуск представляет собой созданный на портале «Управляем вместе» QR-код и цифровой код, который пользователь видит у себя в личном кабинете. Цифровой код – вспомогательная информация для тех пользователей, у кого нет возможности показать сохраненный QR-код со своего смартфона. Таким образом, при проверке постовой службы жители также могут назвать полученный через портал цифровой код.



Сотруднику учреждения, подтвержденному на портале, для получения электронного пропуска необходимо быть зарегистрированным на портале «Управляем вместе» и иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на Госуслугах (с указанием данных СНИЛС и документа, удостоверяющего личность). После этого на главной странице портала https://vmeste.permkrai.ru/ достаточно кликнуть на раздел «электронный пропуск», заполнить необходимую информацию, выбрать учреждение из списка и подать заявку на оформление пропуска для выхода на работу.



Заявка направляется закрепленному в этом сервисе куратору учреждения, который может согласовать или отклонить заявку. После согласования сгенерированный QR-код и цифровой код появится в личном кабинете пользователя, отправившего заявку. Полученное разрешение можно сохранить на телефон, как это делается, например, с электронным билетом, или можно записать код, состоящий из чисел.

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