Пермь: новости дня
16:46 | 9.05.2020
К сервису по оформлению электронных пропусков присоединятся все компании Пермского края
«Прежде всего, это удобство, оперативность и возможность контролировать выдачу разрешений, делать ее «точечной», ориентируясь на конкретные цели и задачи сотрудников учреждения», - пояснил заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Андрей Комраков.
Подтверждать принадлежность учреждений к перечню организаций, на которые не распространяется приостановление деятельности и которые могут использовать QR-код или цифровой код, сформированный с использованием портала «Управляем вместе», будут курирующие ведомства.
В других случаях подтверждать принадлежность учреждений к списку будут органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края по месту нахождения организации, а в случае ее нахождения вне территории Пермского края – по месту осуществления деятельности в Пермском крае.
Электронный пропуск представляет собой созданный на портале «Управляем вместе» QR-код и цифровой код, который пользователь видит у себя в личном кабинете. Цифровой код – вспомогательная информация для тех пользователей, у кого нет возможности показать сохраненный QR-код со своего смартфона. Таким образом, при проверке постовой службы жители также могут назвать полученный через портал цифровой код.
Сотруднику учреждения, подтвержденному на портале, для получения электронного пропуска необходимо быть зарегистрированным на портале «Управляем вместе» и иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на Госуслугах (с указанием данных СНИЛС и документа, удостоверяющего личность). После этого на главной странице портала https://vmeste.permkrai.ru/ достаточно кликнуть на раздел «электронный пропуск», заполнить необходимую информацию, выбрать учреждение из списка и подать заявку на оформление пропуска для выхода на работу.
Заявка направляется закрепленному в этом сервисе куратору учреждения, который может согласовать или отклонить заявку. После согласования сгенерированный QR-код и цифровой код появится в личном кабинете пользователя, отправившего заявку. Полученное разрешение можно сохранить на телефон, как это делается, например, с электронным билетом, или можно записать код, состоящий из чисел.
© «Вечерние ведомости»
18:12 | 9.05.2020
Врачи Свердловской области провели 5877 исследований проб на коронавирус за прошедшие сутки
17:40 | 9.05.2020
Онлайн-марафон «75 часов рассказов уральцев о войне» посмотрели более 1 млн зрителей
17:17 | 9.05.2020
Ветеранская организация ФСБ Свердловской области выпустила видеоролик в память о воевавших ветеранах-чекистах
16:55 | 9.05.2020
По Екатеринбургу проехал «Трамвай Победы»
16:46 | 9.05.2020
К сервису по оформлению электронных пропусков присоединятся все компании Пермского края
16:34 | 9.05.2020
«Мы получили счастливейшее детство»: с Днем Победы героев войны поздравила председатель совета ветеранов учреждения социальной сферы Верх-Исетского района города Екатеринбурга Ирина Федорова
16:28 | 9.05.2020
В Екатеринбурге на 100 тысяч оштрафовали врача, отправившего больных с COVID-19 лечиться домой
16:26 | 9.05.2020
«Пусть этот праздник для каждого из нас служит источником гордости»: с 75-летием Великой Победы уральцев поздравил начальник УСБ свердловского ГУ МВД Валентин Зенков
16:10 | 9.05.2020
Питерские поэты записали видеопоздравления с Днем Великой Победы
15:54 | 9.05.2020
В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемого в убийстве адвоката
15:44 | 9.05.2020
«Без любви жить нельзя»: пожелания ветеранов ВОВ в День Победы
15:28 | 9.05.2020
Главный государственный таможенный инспектор УЭТ Юлия Горских: «Этот день является символом мужества и героизма»
15:27 | 9.05.2020
БК УГМК выложил возле ДИВСа зажженными свечами надпись «МЫ ПОМНИМ» в память о погибших на войне
15:10 | 9.05.2020
«Спасибо за Победу!»: ко Дню Победы ребята из детсада № 6 Верхней Пышмы записали видеообращение для ветеранов
15:02 | 9.05.2020
«Этот день вписан в судьбу каждой семьи». Директор Департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев поздравил ветеранов с праздником Великой Победы
14:40 | 9.05.2020
«Спасибо вам за ваши сердца, наполненные любовью»: с 75-летием Великой Победы ветеранов поздравила режиссер и театральный педагог Светлана Абашева
14:30 | 9.05.2020
Начальник УМВД России по Екатеринбургу посетил участников Великой Отечественной войны
14:14 | 9.05.2020
«Низкий поклон нашему старшему поколению!»: с 75-летием Великой Победы уральцев поздравил председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин
13:58 | 9.05.2020
«Русский солдат, прими наши поклоны». Замминистра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов поздравил ветеранов с праздником Великой Победы
13:30 | 9.05.2020
«Быть наследником Победы – значит нести ответственность»: общественный деятель Гузель Аиткулова призывает быть достойными подвигов предков
13:22 | 9.05.2020
Председатель гордумы Екатеринбурга и депутаты почтили память героев Великой Отечественной войны
13:15 | 9.05.2020
В День Победы по Екатеринбургу прошла автомобильная колонна с реконструкцией событий Великой Отечественной войны
13:04 | 9.05.2020
За сутки в России коронавирусом заболели 10817 человек
12:47 | 9.05.2020
Ещё у 121 человека в Свердловской области подтвердился коронавирус
12:36 | 9.05.2020
Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко поздравил уральцев с Днём Победы
12:30 | 9.05.2020
В День Победы Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному огню на Широкореченском мемориале
12:10 | 9.05.2020
«Без вас не было бы нашей страны»: главврач Свердловского кожвендиспансера Николай Струин поздравил ветеранов с 75-летием Победы
12:00 | 9.05.2020
В Екатеринбурге проходит авиапарад Победы
11:45 | 9.05.2020
«Мы все наследники этой Победы»: депутат Госдумы Дмитрий Ионин поздравил свердловчан с праздником Великой Победы